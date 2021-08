빌 게이츠, 민관 합작 기후 기술에 15억달러 투자

[아시아경제 조유진 기자] 마이크로소프트(MS)의 창업자 빌 게이츠가 미 정부와의 민관 합작 프로젝트에 15억달러(약 1조7500억원) 투자한다고 월스트리트저널(WSJ)이 12일(현지시간) 보도했다.

이 투자금은 최근 상원을 통과한 1조달러 규모의 인프라 예산안 중 탄소 배출을 감축하는 친환경 기술 개발을 목표로 한 사업에 투입된다. 이 사업에는 수소 연료, 친환경 항공 연료, 탄소포집 기술 개발 등이 포함된다.

조 바이든 미 대통령이 역점 추진하는 인프라 예산안에 따라 미 에너지부는 기후변화 대응을 위한 예산 1000억달러 중 일부인 250억달러를 민관 합작을 통해 조달한다는 방침이다.

게이츠는 WSJ와의 인터뷰에서 기후변화 투자펀드인 '브레이크스루 에너지'가 운용하는 기금을 통해 온실가스 배출 저감을 목표로 한 사업들에 향후 3년간 자금을 댈 수 있을 것이라고 설명했다.

그는 "이 모든 기후 기술에서 중요한 것은 비용을 낮추고 아주 크게 규모를 확대하는 일"이라며 만약 인프라법이 통과되지 않으면 유럽과 아시아의 대규모 프로젝트에 대신 투자할 방침이라고 말했다.

게이츠는 연방정부 예산에 더해 자신이 대는 15억달러가 다른 투자자들로부터 최대 150억달러를 유치할 수 있기를 희망한다고 말했다.

이처럼 민관 합작을 통해 초기 단계의 에너지 기술 상업화에 나서는 것은 처음이 아니라고 신문은 전했다. 20세기 중반 미국의 원자력 에너지 산업 활성화가 그 전례다.

앞서 미 상원은 지난 10일 인프라 예산안을 찬성 69표, 반대 30표로 통과시켰다. 이번에 처리된 예산안은 바이든 대통령이 의회에 요청한 4조 달러의 인프라 예산 중 일부에 해당한다.

공화당이 국가채무 증가 등을 우려해 극력 반대하자 도로, 수도, 광대역, 전력 등 공화당도 필요성에 동의해온 항목들의 예산만 따로 모은 것으로, 그 규모는 약 1조2000억달러다. 예산안은 민주당이 다수인 하원까지 통과해야 대통령 서명을 거쳐 발효된다.

