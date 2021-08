골든베어, 광동제약 헛개차와 협업 제품 출시

[아시아경제 이승진 기자] 코오롱인더스트리FnC부문에서 전개하는 골프웨어 브랜드 ‘골든베어’가 숙취해소 음료인 광동제약 헛개차와 협업해 특별한 제품을 선보인다고 13일 밝혔다.

이번 협업은 ‘지친 일상에서부터 라운딩까지 답답한 갈증을 해소시킨다’는 콘셉트로, 골든베어와 광동제약 헛개차의 엠블럼을 활용해 재치있게 풀어냈다.

‘골든베어x광동제약 헛개차’ 협업 제품은 보틀 와펜 스웻셔츠, 캐릭터 와펜 스웻셔츠, 트러커 캡, 볼마커까지 4종으로 출시된다.

‘골든베어x광동제약 헛개차’ 제품은 패션 플랫폼 무신사를 통해 선 판매되며, 27일부터 공식 온라인몰인 코오롱몰을 통해 만나볼 수 있다. 오는 17일에는 방송인 하하가 진행하는 쇼핑라이브 예능채널 '베투맨'에서도 선보인다. 또한 제품 구매시 광동제약 헛개차 쿠폰을 지급(제품당 1개 지급)해 편의점에서 교환 받을 수 있으며 자세한 사항은 홈페이지를 통해 확인 가능하다.

