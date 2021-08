[아시아경제 강나훔 기자] 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 29,900 전일대비 200 등락률 -0.66% 거래량 1,818,206 전일가 30,100 2021.08.12 15:30 장마감 관련기사 대한항공, 인천공항공사·항우연과 UAM 개발 맞손코로나19 확진자 급증에도 날아오른 항공주대한항공, 화물전용 여객기 1만회 운항 달성 close 은 계열회사인 한국공항에 율도 항공유 비축기지 및 부두시설 임대하기로 결정했다고 12일 공시했다.

연간 임대료는 70억500만원이다.

