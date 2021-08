강원지역, 폭염에 '온열 질환자' 구급 출동 전년 比 60% 증가

영서 지방 온열 질환자 많이 발생‥ 논·밭, 공사 현장 약 40% 차지

[아시아경제 라영철 기자] 강원도 내 온열질환 구급출동 건수가 지난해보다 8월 현재까지 60% 이상 증가한 것으로 나타났다.

12일 강원도 소방본부 분석에 따르면, 강원도 내 온열 질환으로 사망한 환자는 발생하지 않았으나, 여름철 고온 환경에서 무리한 외부 활동을 하거나 햇빛에 장시간 노출되면서 어지럼증과 구토, 고열, 근육 경련 등으로 119 신고 환자는 증가했다.

지역별로는 춘천 9건, 원주 6건, 정선 6건 순으로 영서 지역에서 많이 발생했으며, 유형별로는 열탈진 32명(53%), 열경련 11명(18%), 열실신 9명(15%), 열사병 8명(13%) 순이다.

올해 발생한 60건의 온열 질환자 중 18%(11명)는 현장에서 응급처치로 상태가 호전됐다.

도 119 구급대는 한편, 온열 질환자 발생에 대비해 얼음 조끼와 생리 식염수 등 9종의 폭염 대응 구급 물품을 구비하고 있다.

권학주 도 구급담당은 "여름철 혹서기가 끝날 때까지 폭염대비 구급 출동 체계를 더욱 강화할 계획"이라고 전했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr