이재용 삼성전자 부회장 가석방에 말 아끼는 靑…"文대통령 의견 표명 계획 없어"

[아시아경제 류정민 기자] 청와대 관계자는 정경심 교수에 대한 2심 판결 결과와 관련해 "특별한 입장을 갖고 있지 않다"고 12일 말했다.

청와대는 삼성전자 이재용 부회장 가석방 문제에 대해서도 말을 아꼈다.

청와대 관계자는 "대통령께서 의견 표명하실 계획이 현재로서는 없는 것으로 알고 있다"고 전했다.

