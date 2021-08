[아시아경제 강나훔 기자] 지역난방공사 지역난방공사 071320 | 코스피 증권정보 현재가 42,150 전일대비 250 등락률 -0.59% 거래량 3,731 전일가 42,400 2021.08.12 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"지역난방공사, 이익 개선세 1분기에도 지속 전망"지역난방공사, 지난해 영업익 1328억원…전년비 214.7% 증가[클릭 e종목]“지역난방공사, 열판매량 증가로 인한 실적 개선 기대” close 는 연결기준 올해 2분기 영업손실로 312억6600만원을 기록해 전년 대비 적자가 축소됐다고 12일 공시했다.

같은 기간 매출은 전년 대비 8.1% 증가한 3740억7800만원, 순손실은 적자가 줄어든 316억7500만원이다.

