호남대 ‘IT알못’ 위한 6번째 신기술 특강 진행

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 호남대학교 AI빅데이터연구소(소장 백란)는 4차산업혁명시대를 이끌어 갈 청소년과 지역 사회를 위한 ‘궁금한 수요일-IT알못들을 위한 시간’ 신기술 시리즈 6회차 특강을 진행했다고 12일 밝혔다.

이번 특강에서는 윤의준 한국에너지공과대학교 총장을 초청했다.

윤 총장은 ‘대체에너지는 도대체 무엇인가요’를 주제로 대체에너지에 대한 다양한 기술을 소개했다.

이어 양승학 호남대학교 전기공학과 교수도 참여해 에너지의 활용사례와 효율적 전기량을 송출하는 사례 등 학생들에게 알기 쉽게 설명했다.

8회차 일정으로 마련된 ‘궁금한 수요일-IT알못들을 위한 시간’ 특강은 오는 25일 임성배 미국 세인트메리대학교 교수의 ‘블록체인이 무엇인가요’와 내달 8일 김주한 서울대학교 의과대학 교수의 ‘인공지능과 의료기술이 만난다면’을 주제로 한 두 차례 강의를 남기고 있다.

