자국민 중형 판결에 캐나다 항의…中, "사법주권 침해말라"

[아시아경제 김수환 기자] 캐나다가 중국에서 자국민이 간첩죄로 징역 11년형을 선고받은 것에 반발하자 중국은 이를 사법주권 침해라고 반박했다.

화춘잉 중국 외교부 대변인은 12일 "캐나다가 중국 사법주권을 심각히 침해했고 법치정신을 위배했다"면서 "중국은 이를 강력히 규탄한다"고 말했다.

화 대변인은 "캐나다는 법치 정신을 짓밟고 법률문제를 정치화하고 있다"고 말했다. 또 캐나다가 여러 국가를 끌어들여 중국을 압박하려 시도하는 것은 성공하지 못할 것이라면서 "중국의 사법주권을 존중하고 무책임한 발언을 중단하라"고 촉구했다.

앞서 랴오닝성 단둥시 중급인민법원은 전날 캐나다인 마이클 스페이버에 대해 외국 국가에 국가기밀을 불법 제공한 혐의를 인정해 징역 11년 형을 선고했다.

이 판결은 2018년 12월 화웨이 창업자의 딸인 멍 CFO가 미국의 대이란 제재 위반 혐의로 캐나다에서 체포된 이후 중국과 캐나다의 관계가 극도로 악화한 상황에서 나왔다.

이에 쥐스탱 트뤼도 캐나다 총리는 "절대 수용할 수 없다. 부당하다"면서 "판결은 2년 반 동안의 임의구금 끝에 나왔다. 법적 절차에 투명성이 없고 국제법상 최소 기준조차 충족하지 못했다"고 비판했다.

이날 캐나다 주재 중국 대사관은 성명을 내고 "(캐나다의 반발에) 강한 유감을 표한다"며 "오히려 캐나다가 멍완저우 화웨이 최고재무책임자(CFO) 체포 사건에 담긴 정치적 동기를 외면하고 있다"라고 반박했다.

캐나다 법원이 멍 CFO를 미국으로 송환할지를 놓고 몇 주 이내에 최종 심리를 할 예정인 가운데 나온 이번 판결은 그를 석방하라는 중국 측의 압력이라는 평가가 나온다.

11일 도미닉 바튼 중국 주재 캐나다 대사는 "멍완저우의 재판이 진행되는 동안 이러한 판결을 듣게 된 것은 우연이라 생각하지 않는다"고 밝혔다.

토니 블링컨 미 국무장관도 "사람을 협상 수단으로서 활용해서는 안 된다"라고 말했다.

스페이버는 미국 농구 선수 출신 데니스 로드먼의 방북을 주선하고 김정은 북한 국무위원장과 대면한 적도 있는 인물로, 북한 관광사업을 해왔다.

그는 캐나다가 2018년 12월 화웨이의 멍 CFO를 체포한 지 9일 뒤 전직 캐나다 외교관 마이클 코브릭과 함께 중국 당국에 구금됐다.

한편, 중국은 지난 10일에도 필로폰 222㎏을 밀수한 혐의로 기소된 캐나다인 로버트 셸런버그의 항소심 재판에서 원심인 사형 판결을 유지했다. 셸런버그는 2018년 11월 1심에서 징역 15년형이 나온 뒤 항소했지만, 법원은 멍완저우 사건 이후 재심을 결정해 사형 판결을 내렸었다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr