울산의 젊은 검객들, 전국을 찌르다

울산고등학교 펜싱부 전국대회 은메달 수상

전국체육대회도 기대

[아시아경제 영남취재본부 홍정환 기자] 울산고등학교 펜싱부는 지난 4일부터 9일 전라북도 익산 배산체육관에서 열린 ‘제49회 문화체육관광부 장관기 전국 남녀 중고 펜싱선수권대회’에 참가해 개인전 은메달과 단체전 은메달을 획득했다.

3학년 곽영태 선수는 개인전에서, 곽영태·김지민·박준·김도완 선수는 단체전에서 각각 은메달을 수상했다.

남자고등부 에빼 개인전에 참가한 곽영태 선수는 16강에서 불곡고 조재찬 선수를 15대 13으로, 8강에서 불곡고 강병민 선수를 14대 12로 이겼다.

4강에서는 경남체고 권형우 선수에게 15대 3으로 이겼지만, 결승전에서 충북체고 김정범 선수에게 15대 10으로 패하며 은메달을 획득했다.

단체전에 출전한 울산고는 8강에서 충남기계공고를 45대 36으로, 4강에서 인천체고를 45대 41로 승리하고, 결승전에서 경남체고를 만나 45대 32로 패배하여 은메달을 획득했다.

울산고 펜싱부의 이번 성과는 10월 8일~14일에 개최될 ‘제102회 구미 전국체육대회’를 기대하게 한다.

영남취재본부 홍정환 기자 siggeg1391@asiae.co.kr