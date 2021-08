표절 의혹 불거진 ‘함평문화원’…함평군 특정감사 착수

최근 3년간 지방보조금 집행·정산 내역 등 집중 점검





[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 최근 표절 의혹이 불거진 함평설화집과 관련, 함평문화원의 지방보조금 집행 내역 전반에 대해 함평군이 오는 16일부터 27일까지 특정감사에 착수한다.

이는 함평문화원에 대한 보조금 지급과 관련해 감사 실시를 요구하는 진정 민원과 부정적 언론보도가 증가함에 따라, 이번 감사를 통해 현재 제기된 각종 의혹을 규명하고, 군민의 군정 신뢰도를 높이겠다는 취지다.

전남 함평군은 12일 2018년부터 2020년까지 최근 3년간 함평문화원 관련 지방보조금 집행, 정산 및 관련 부서의 지도 감독 적정성 여부 등에 대해 중점적으로 감사를 시행한다고 밝혔다.

군에 따르면 지난 6월 함평문화원장을 대상으로 ▲함평설화집 표절 여부 ▲함평문화원 지방보조금 집행의 적정성 등에 대한 진정 민원이 제기됐다.

이에 특별감사반을 편성, 함평문화원 지방보조금 관리·감독부서인 문화관광체육과를 대상으로 서면 감사를 통해 지방보조금 집행·관리 실태 전반에 대해 점검한다.

특히, 지방보조금 집행·회계 처리 적정 여부, 집행 잔액(이자 포함) 반환 등 정산 업무 적정성, 보조사업 용도 외 지방보조금 사용 여부, 지방 보조사업 관리와 지도·감독의 적정성 등을 중점으로 감사에 돌입할 계획이다.

진정 민원 중 ‘함평설화집 표절’ 등과 관련, 지난 7월 함평경찰서의 수사 개시에 따라 조사기관 일원화를 위해 수사기관의 공식 결론이 나올 때까지 군 감사는 중지한 상태이다.

이번 특정감사와 수사기관의 결과에 따라 위법사항 확인 시 군은 보조금 전액 환수 등 강력한 행정조치를 취할 방침이다.

