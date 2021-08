에스원, 비대면 마케팅 나선다…홈페이지 등 개편

[아시아경제 이준형 기자] 에스원은 비대면 마케팅에 본격적으로 나선다고 12일 밝혔다.

에스원이 비대면 마케팅 시스템 구축에 나선 배경은 코로나19로 인한 대면 영업·서비스의 제약이다. 회사는 시스템 구축을 위해 실제 고객 약 250명을 대상으로 온·오프라인 테스트를 거쳐 서비스 아이디어를 발굴했다.

에스원은 비대면 마케팅 시스템의 일환으로 홈페이지를 새롭게 단장했다. 새 홈페이지에서는 대면으로 이뤄지던 보안서비스 계약 단계를 모두 비대면으로 처리할 수 있다.

보안서비스가 구동하는 모습을 간접체험할 수 있는 페이지도 신설됐다. 에스원은 보안서비스에 익숙하지 않은 사용자들이 서비스를 쉽게 이해할 수 있도록 보안 솔루션이 실제 작동하는 모습을 영상으로 제공한다.

가격 비교를 위한 가상 견적 기능도 신설했다. 기존에는 영업사원이 직접 현장을 방문해 보안서비스를 제공할 공간의 크기나 위치, 출입문 수 등을 파악하고 견적을 냈다. 하지만 새 홈페이지에서는 가상 견적 기능을 통해 예상 서비스 요금을 확인할 수 있다.

실시간 온라인 상담 서비스도 도입했다. 이 서비스를 통해 콜센터 전화 등을 거치지 않고 언제 어디서나 가입 상담을 요청하고 빠르게 피드백을 받을 수 있게 됐다는 게 회사의 설명이다.

에스원은 모바일 애플리케이션(앱)도 개발했다. 모바일 앱으로 대면으로 이뤄졌던 서비스 대부분을 비대면으로 이용할 수 있도록 했다.

회사에 따르면 보안서비스 고객들이 가장 많이 사용하는 기능은 보안시스템 실행·해제 기능이다. 고객이 보안시스템을 실행하지 않고 집이나 매장을 비우면 직원이 직접 현장을 방문해 시스템을 실행해야 했다. 하지만 이번 앱 개편으로 고객은 시간과 장소 제약 없이 보안시스템을 실행하고 해제할 수 있게 됐다. 앱을 통해 빠르게 비대면 서비스를 제공하는 만큼 고객 만족도가 높아질 것으로 보인다.

에스원 관계자는 "비대면 마케팅 시스템을 구축해 고객 대면의 어려움을 극복하고 있다"면서 "지속적인 시스템 업그레이드를 통해 비대면 비즈니스의 새로운 패러다임을 만들어 나가겠다"고 말했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr