금호타이어, 기아 EV6에 '공명음 저감 타이어' 공급

[아시아경제 이창환 기자] 금호타이어가 타이어 공명 소음을 획기적으로 줄인 ‘공명음 저감 타이어’를 기아 ‘The Kia EV6(이하 EV6)’에 공급한다고 12일 밝혔다.

‘EV6’는 기아 최초의 전용전기차다. 기아 EV6에는 금호타이어의 올시즌(All-season) 크루젠 HP71과 엑스타 PS71 2개 제품(규격 : 235/55R 19)이 공급된다.

두 제품 모두 금호타이어의 K-Silent(흡음기술)이 적용된 공명음 저감 타이어이다. 이들 제품은 낮은 회전저항, 내마모성, 높은 구동력 등 전기차 전용 타이어로서의 기능을 갖추고 있다고 회사 측은 강조했다.

해당 제품은 타이어 내부에 폴리우레탄 폼 재질의 흡음재를 부착해 타이어 바닥면과 도로 노면이 접촉하면서 타이어 내부 공기 진동으로 발생하는 소음(공명음)을 감소시킨 저소음 타이어이다.

김인수 금호타이어 OE영업담당 상무는 “완성차의 빠른 미래차 전환에 맞춰 차별화된 기술 및 제품 개발을 통해 함께 발돋움해 나가겠다”고 말했다.

