"배터리셀 생산 전기량 15% 감축" SK이노 '우수사업장' 인증

SK이노베이션은 지난해 한국에너지공단이 주관한 '2020년 연간 국가 온실가스 감축을 위한 에너지효율 목표제' 시범사업에 참여했다. 이는 국가 차원에서 온실가스 배출을 줄이고 에너지 효율을 높이기 위한 제도다. 한국에너지공단은 자발적으로 참여한 기업의 에너지 절감 이행 실적을 평가하고 공신력 있는 제3자 기관을 통해 우수사업장을 인증한다.

이번 인증은 2020년 시범사업에 참여한 총 44개 사업장 중 SK이노베이션을 포함해 에너지 절감이 우수한 19개 사업장에만 수여됐다. SK이노베이션 서산 공장은 에너지 절감 성과가 가장 뛰어났던 3개 사업장에 해당해 직접 인증서 수여식을 가졌다. 한국에너지공단 박병춘 수요관리이사는 이날 SK이노베이션 서산 공장을 방문해 김진영 생산기술본부장에게 인증서와 현판을 전달했다.

SK이노베이션은 배터리셀 하나를 생산하는 데 사용한 에너지를 전년 대비 7% 감축하는 것을 목표로 삼았다. 실제 절감 효과는 목표치의 두배를 넘는 15%에 달했다. SK이노베이션이 절감한 에너지는 전기와 연료를 포함해 약 23만8000GJ에 달한다. 금액으로 환산하면 약 25억원에 해당한다.

SK이노베이션은 모든 시설 및 설비를 분석해 에너지 사용량을 줄일 수 있는 방법을 고민했다. 에어컨 가동부터 습도 조절 설비, 냉수 공급 장치 등 대형 설비를 비롯해 실내 전등에 이르기까지 에너지 사용 현황을 분석했다. 이를 통해 상시 가동하던 설비들은 필수적인 상황에서만 사용토록 했다. 가동 효율을 개선할 수 있는 장비들은 업그레이드 해 전기 사용량을 줄였다. 겨울철에는 외부의 찬 공기를 끌어와 냉수를 만들고 낮은 온도로 유지해야 하는 공간에 투입해 친환경적인 변화를 이뤄냈다.

김 본부장은 "친환경 배터리는 제조 과정에서도 친환경적이어야한다는 판단 아래, 생산 과정에서 간접적으로 발생하는 탄소까지 줄이기 위해 모든 공정을 최적화하고 개선했다"라며 "앞으로도 적극적인 감축 노력을 기울여 2035년 넷제로를 반드시 달성할 것"이라고 강조했다.

