이재명 "민주당 타 후보 지지자, 끝까지 지지 안할 것이란 우려 안다"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 더불어민주당 내 대선 경선 예비후보 일부 지지자들이 끝까지 자신을 지지하지 않을 것이란 우려에 대해 모두를 만족시키는 것은 불가능하다고 전제한 뒤, 이들의 지지를 끌어내기 위해 최선을 다하겠다고 밝혔다.

이 지사는 11일 페이스북에 올린 '모두를 만족시키는 것은 불가능하지만, 끊임없는 노력은 온전히 제 몫입니다'라는 글을 통해 "(더불어민주당 내 대선 경선에 나선)상대 후보 지지자 일부가 끝까지 저를 지지하지 않을 것이라는 우려와 함께 타 후보측도 도저히 저를 지지하라고 (지지자들을)설득하지 못하겠다고 한다"며 "온전히 받아들이고 그만큼 더 노력하겠다"고 했다.

그는 그러면서 "(이는)정치인의 숙명"이라며 "저를 지지하든 안 하든 관계 없고, 단 한 분의 국민도 소홀히 하지 않을 것이며 오로지 국민 모두의 먹고 사는 문제를 해결해가는 끊임없는 고민과 행동을 통해 평가받겠다"고 덧붙였다.

나아가 "아직도 부족함이 많은 것 같다"며 "진심을 다해 더 노력하고, 부족함을 채우며 실적으로 실력을 인정받겠다"고 강한 의지를 피력했다.

또 "제 본분에 충실하는 것이 저를 외면하는 분들을 설득하는 최선의 방법이라 믿는다"며 "지금 이 순간, 불확실한 내일을 걱정하며 하루를 버티는 분들이 걱정 좀 덜하고 조금 더 안심하고 살아가시도록 만드는 데 집중하겠다"고 약속했다.

아울러 "지금껏 그래왔던 것처럼 기득권의 벽을 깨고 모두가 더불어 살 수 있는 새로운 길을 내며 가보겠다"며 "마침내 '그래 이만하면 됐다' '지지할만하다' '마음 줘야 겠다' 하는 말씀을 듣도록 더 노력하겠다"고 전했다.

앞서 이날 이낙연 전 민주당 대표 캠프 선거대책위원장인 설훈 민주당 의원은 한 방송에 출연해 "이재명 후보가 본선 후보가 된다면 장담이 안 된다"며 "이 후보의 여러 논란을 정말 마음으로 받아들일 수 있을지 아슬아슬한 느낌"이라고 경선 불복으로 해석될 수 있는 발언을 해 논란이 되고 있다.

또 최근 진행된 여론조사에서 이낙연 후보 지지자들의 절반이 넘는 사람들이 민주당의 대선 후보로 이재명 지사가 최종 확정되면, 이 지사를 찍지 않겠다고 밝히기도 했다. 반면 이재명 지사의 지지자들은 이낙연 후보가 대선 후보로 결정되면 절반 이상이 지지하겠다고 답해 대조를 보였다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr