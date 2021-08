이낙연 "송강호와 이선균, 누구 집이 급한가"vs이재명 "그러면 이선균 세금 안 낼 것"

[아시아경제 박철응 기자] 11일 열린 더불어민주당 대선 경선 후보 TV 토론에서 이재명 경기도지사와 이낙연 전 민주당 대표가 영화 '기생충'을 들어 논쟁을 벌였다.

이 전 대표는 "이재명 후보가 좋아하는 영화로 기생충을 말했다"면서 "송강호는 반지하 집에 살아서 비가 그대로 쏟아지고, 이선균의 집은 비를 감상한다. 이들에게 똑같이 8만원을 주는 것이 정의로운가, 송강호의 집을 좋게 해주는 것이 정의인가"라고 물었다.

이에 이 지사는 "송강호에게만 지원한다면 이선균씨가 세금을 내지 않을 것"이라고 답했다. 그는 국토보유세를 신설해 기본소득의 재원으로 삼아 보편 지급하는 공약을 내세우고 있다. 그러자 이 전 대표는 "부자들에 대한 모욕이라 생각한다. 사회에 기여 하고 명예를 얻는 것을 더 중요하게 생각한다"고 말하기도 했다.

이 전 대표는 이 지사의 경제 공약을 비판하기도 했다. 그는 "공정성장이라는 제목은 있었는데, 내용 발표가 없는 것 같다. 일자리는 기업의 몫이라고만 했지 어떻게 하겠다는 얘기가 없더라"고 했다.

이 지사는 "공약 내용을 제대로 안 보신 것 같다"면서 "공정성 회복을 통해서 경제 활력을 가져오고 일자리도 만들 수 있다. 중소기업과 대기업의 불공정을 해소하면 중소기업이 지나치게 경영 성과를 뺏기는 일을 완화해서 일자리를 만들 수 있다"고 했다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr