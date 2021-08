[아시아경제 전진영 기자] 미국 모기지은행협회(MBA)는 지난 6일 기준 주간 모기지 신규 신청건수가 전주 대비 2.8% 증가했다고 11일(현지시간) 발표했다. 전주에는 1.7% 감소한 바 있다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr