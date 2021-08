손정민 친구 측 구글에 영상 삭제 요청…122개 채널 특정

[아시아경제 이정윤 기자] 한강에서 숨진 채 발견된 대학생 손정민씨의 친구 A씨 측이 자신과 가족을 모욕하는 유튜브 영상을 지워달라고 구글 측에 요청했다.

A씨 측 법무법인 원앤파트너스의 정병원 변호사는 11일 "A씨와 그 가족에 대한 허위 사실 등을 유포해 명예를 훼손한 동영상을 삭제해달라는 내용증명을 구글코리아에 보냈다"고 밝혔다. A씨 측은 관련 영상을 올린 122개 채널을 특정했다.

A씨 측은 "동영상들은 A씨가 손씨를 살해한 범인이며 그의 부모가 범행 증거를 인멸하는 데 도움을 주었다는 허위의 내용이 주를 이룬다"라며 "이 같은 요청에도 아무런 조치를 하지 않는다면 A군과 가족을 대리해 법적 조치를 진행하겠다"고 했다.

앞서 A씨 측은 앞서 자신과 가족을 겨냥한 악성 댓글을 올린 네티즌 273명을 정보통신망법 위반·모욕 등 혐의로 서울 서초경찰서에 고소했다.

