임실군 ‘꿈의 오케스트라 예비거점기관’ 선정

[임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 임실군(군수 심민)은 임실문화원이 문화체육관광부가 주최하고 한국문화예술교육진흥원이 주관하는 ‘2021년도 꿈의 오케스트라 예비거점기관’ 공모사업에 최종 선정됐다고 11일 밝혔다.

올해 꿈의 오케스트라 예비거점기관 공모사업에는 전국적으로 10여 개 기관이 신청한 가운데 임실군과 예천군 단 2곳만이 선정됐다.

임실문화원은 내년부터 6년간 연간 1억원에서 1억8000만원 상당의 국비를 지원받게 된다.

꿈의 오케스트라사업은 문화 향유의 저변이 열악한 지역이나 문화소외계층의 아동·청소년이 오케스트라 합주를 통해 자존감과 올바른 인성을 갖춰 밝고 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 이끌어주는 음악 인성교육 프로그램이다.

군은 오케스트라 거점기관 선정을 계기로 아동·청소년 오케스트라단을 구성해 음악 전문 강사를 통한 질 높은 클래식 음악 교육을 할 예정이다.

또 이번 공모사업 선정을 통해 기존 고령층을 중심으로 한 문화원 프로그램을 아동·청소년으로 더욱 확대해 지역 문화예술의 저변을 넓히는 데 크게 기여할 것으로 내다보고 있다.

특히 농촌지역 아동·청소년들에게 대도시 못지않은 수준 높은 음악 교육 프로그램을 제공함으로써 건강한 인성 발달과 성장을 도모할 것으로 기대되고 있다.

심민 군수는 “지역의 아동·청소년들이 고품격 문화예술 교육을 접할 수 있는 사업비를 확보해 기쁘다”며 “지역의 많은 아이들이 음악 교육을 통해 건강한 인성을 함양해 군의 밝은 미래를 열어갈 수 있도록 행정적 지원에 힘쓰겠다”고 말했다.

임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자 sd2481@asiae.co.kr