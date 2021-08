넷마블, 2Q 영업익 162억원 80.2%↓… 마케팅비·인건비 영향 (상보)

[아시아경제 강나훔 기자] 넷마블은 올해 2분기 연결기준으로 매출 5772억원, 영업이익 162억원을 기록했다고 11일 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 각각 15.8%, 80.2% 감소한 실적이다. 당기순이익은 482억원으로 전년보다 43.4% 줄었다.

2분기 EBITDA(상각전 영업이익)는 418억원으로 전 분기 대비 47.9% 감소, 전년 동기 대비 61.8% 줄었으며, 상반기 누적으로는 1221억원을 기록, 전년 동기 대비 22.7% 감소했다.

2분기 해외 매출은 4246억원을 기록하며 전체 매출의 74%를 차지했다.

넷마블은 이번 실적부진이 '제2의 나라:Cross Worlds'의 매출 미반영과 신작 출시에 따른 마케팅비 및 인건비 증가 등에서 기인했다고 설명했다.

넷마블은 하반기 기대작 ‘마블 퓨처 레볼루션'의 글로벌 출시와 소셜 카지노 게임 기업 ‘스핀엑스' 인수를 통해 글로벌 시장 경쟁력을 더욱 강화한다는 계획이다.

‘마블 퓨쳐 레볼루션’은 오는 25일 중국과 베트남을 제외한 240여개국에 출시한다. 넷마블의 개발 자회사 넷마블몬스터가 개발한 ‘마블 퓨쳐 레볼루션’은 넷마블과 마블의 두 번째 협업 게임으로 글로벌 이용자들의 많은 관심을 받고 있다.

이밖에 ‘세븐나이츠 레볼루션’, ‘BTS드림(가제)’, ‘머지 쿠야 아일랜드’ 등의 신작 출시가 예정돼있다. 또 지난해 11월 한국에서 출시한 ‘세븐나이츠2’를 연내 글로벌 시장(중국제외)에 선보일 계획이다.

최근 인수를 결정한 스핀엑스는 글로벌 모바일 소셜 카지노 게임 장르 3위 기업으로, 넷마블의 캐주얼 게임 라인업 확대 및 사업경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대하고 있다.

권영식 넷마블 대표는 “2분기 ‘제2의나라’ 출시에 이어 하반기에는 ‘마블 퓨쳐 레볼루션’을 비롯해 다양한 장르 게임들이 선보일 예정"이라며 "여기에 최근 인수계약을 체결한 스핀엑스의 가세로 글로벌 시장 경쟁력도 한층 강화될 것으로 생각한다"고 말했다.

