장성군, 임진왜란 비밀병기 ‘변이중 화차 전시관’ 건립 지원

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군이 임진왜란 당시 큰 승리를 거둔 행주대첩의 비밀병기 ‘화차’의 전시관 건립을 위해 적극 협조에 나섰다.

11일 군에 따르면 화차는 장성 출생인 조선시대 문신 망암 변이중 선생의 손끝에서 탄생했으며 앞서 제작된 문종 화차의 개량형으로, 40정의 승자총통을 일제히 발사할 수 있는 무기이다.

수레 사방에 방호판을 장착하고 그 안에 병사가 들어가 운용하는 방식이며 임진왜란 발발 후 일본군의 조총에 맞서기 위해 변이중 선생이 사재를 털어 총 300기를 제작한 것으로 알려져 있다.

조선의 주요 전투에서 승전보를 울리는 데 혁혁한 공을 세웠으며 지난 2011년에는 고(古)무기 전문가들의 철저한 고증을 거쳐 복원되기도 했다.

망암 변이중 선생 서거 400주년 기념사업의 일환으로, ㈔봉암서원이 군과 전남도의 지원 아래 추진했다.

㈔봉암서원은 망암 변이중 선생의 후손들이 설립한 단체로, 봉암서원은 숙종 23년(1697년) 망암 선생을 기리기 위해 장성읍 장안리에 창건된 교육기관이다.

복원을 마친 뒤에는 상무대 육군포병학교 훈련장에서 발사 시연회도 가졌으며 당시, 14개의 승자총통을 2회 발사해 300m 전방 목표물을 정확히 명중시켜 관계자들을 놀라게 했다.

변이중 화차의 우수성이 과학적으로 입증되는 순간이었다.

복원된 화차는 상무대 내 육군포병학교 역사관과 봉암서원 전시관에 전시돼 왔지만 공간이 협소해 일반 대중에게 폭넓게 공개하는 데에는 한계가 있었다.

이에 ㈔봉암서원은 660㎡ 규모의 화차 전시관 건립을 목표로 건립추진위원회 구성과 사업비 확보를 위한 협조를 장성군 측에 정식으로 요청했다.

군은 최근 문화재청과 문화체육관광부, 전남도 등 관계부처에 화차 전시관의 필요성을 설명하고, 예산 지원을 건의한 것으로 알려졌다.

유두석 군수는 “화차 전시관이 건립되면 옐로우시티 장성을 빛내는 또 하나의 훌륭한 역사문화자원으로 자리매김하게 될 것이다”고 말했다.

장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자 chg6001@asiae.co.kr