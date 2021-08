SK케미칼, J2H바이오텍과 신약 개발 협력

[아시아경제 김지희 기자] SK케미칼이 신약개발 벤처 회사 J2H바이오텍과 전략적 파트너십 강화를 위한 합의서를 체결했다고 11일 밝혔다.

이번 합의를 통해 양사는 J2H바이오텍이 보유한 옵티플렉스 기술 및 표적단백질 분해 기술 등을 활용해 신약을 공동연구하기로 했다. SK케미칼은 J2H바이오텍의 합성 경험과 역량을 양사의 공동연구 뿐만 아니라 SK케미칼의 자체 연구개발 파이프라인에 적용할 기회를 얻게 됐다. J2H바이오텍은새로운 파이프라인의 공동연구와 자체 파이프라인의 개발에 SK케미칼의 검증 역량과 임상시험 및 제품 허가 경험을 활용할 수 있게 됐다.

아울러 이번 합의가 전략적 투자의 일환으로 이뤄진 만큼 SK케미칼은 J2H바이오텍의 프리-IPO 라운드에도 참여해 주주로서도 J2H바이오텍을 지원할 예정이다.

김정훈 SK케미칼 연구개발센터장은 “이번 합의를 통해 합성신약 부문에서 국내 최고 수준의 전문가들이 포진한 J2H바이오텍과 협업하게 돼 기쁘다”며 “양사 역량을 상호 보완해 신약 개발 과정에 시너지가 기대된다”고 밝혔다.

한편 앞으로도 SK케미칼은 유망 제약·바이오 분야 벤처에 지분 투자하는 동시에 파이프라인 도입이나 공동개발 등의 다양한 협력을 맺는 전략적 투자를 통해 오픈 이노베이션을 적극적으로 진행할 계획이다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr