휴넷, 기업주도형 벤처캐피탈 설립…"전략적 투자 집중"

[아시아경제 이준형 기자] 교육기업 휴넷은 기업주도형 벤처캐피탈(CVC) '휴넷 벤처스'를 설립했다고 11일 밝혔다.

휴넷 벤처스는 유망 기업을 발굴해 투자·육성하고 휴넷의 미래 먹거리를 확보하는 역할을 하게 된다. 특히 에듀테크, 교육, 사회적기업, B2B(기업 대 기업) 서비스 분야의 혁신 기업에 집중적으로 투자할 계획이다.

휴넷 벤처스는 전략적 투자 방식을 택해 단순 재무 투자 중심의 다른 벤처캐피탈(VC)과 차별화했다. 휴넷 벤처스는 교육·B2B 사업에 대한 경험 등을 통해 투자 기업의 직접적인 성과를 견인할 수 있는 전략적 투자자의 역할을 수행할 계획이다. 또한 휴넷 계열사와 해외법인 등 다양한 네트워크를 활용해 후속 투자를 유치하고 동반성장이 가능한 협업 생태계를 구축한다.

휴넷은 휴넷 벤처스 설립에 앞서 신사업 인큐베이팅 노하우를 쌓아왔다. 2018년 중소벤처기업부의 사내벤처 육성 프로그램 1기 운영기업으로 선정돼 신사업 육성 가능성을 인정받았다는 게 회사의 설명이다. 휴넷 사내 벤처로 시작해 지난해 말 분사한 인재 매칭 서비스 '탤런트뱅크'는 출시 3년 만에 국내 긱 경제(gig economy)를 대표하는 플랫폼으로 자리 잡기도 했다. 또 다른 사내벤처인 평생학습 플랫폼 '해피칼리지', 성장관리 애플리케이션(앱) '그로우' 등 2기 신사업도 분사를 준비하고 있다.

휴넷은 교육 벤처기업으로 시작해 22년 동안 쌓아온 노하우를 투자 기업들과 아낌없이 나누겠다는 입장이다. 미국지사와 중국지사를 통해 현지 투자 유치를 연계하고 글로벌 기업과의 제휴를 통해 해외 진출도 지원한다. 창업·사업 전문가를 투자 심사역으로 내세워 스타트업 성장의 조력자 역할도 수행한다.

조영탁 휴넷 대표와 방승천 휴넷 최고사업개발책임자(CBDO)가 휴넷 벤처스의 각자 대표를 맡았다. 조영탁 대표는 "벤처 1세대이자 선배 기업인으로 전도유망한 스타트업에 기업가 정신을 이식하고 전략적 투자를 아끼지 않겠다"면서 "신사업을 발굴하고 투자하며 양사 간 시너지를 창출해 나가겠다"고 말했다.

