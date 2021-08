[아시아경제 성기호 기자] 하나은행이 법인 대상 비대면 계좌 개설 서비스를 출시 했다고 11일 밝혔다.

비대면 계좌 개설은 영업점 방문 없이 모바일 앱으로 입출금 계좌를 개설할 수 있는 서비스로 그동안 개인 및 개인사업자 고객만 이용 가능했으나, 법인 고객까지 대상을 확대했다.

법인 고객이 개설 가능한 계좌는 원화·외화 입출금 계좌로, 모바일 앱 ‘하나원큐 기업’을 통해 대표자 본인 확인과 필요서류 제출 후 신청 가능하다. 비대면 개설 계좌는 전자금융 이체 수수료가 최초 3개월간 면제되며, 이후 거래 실적에 따라 감면 혜택이 유지된다.

이동현 하나은행 기업사업본부 본부장은 “최근 언택트 금융이 보편화됨에 따라 법인 손님의 편의성 증대를 위해 비대면 계좌 개설 서비스를 출시했다”며 “향후 법인카드 신청 등 다양한 업무로 비대면 서비스를 확대할 계획이다”고 밝혔다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr