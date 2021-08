[특징주] KT 견조한 실적 바탕으로 강세

[아시아경제 박소연 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 34,450 전일대비 1,050 등락률 +3.14% 거래량 903,825 전일가 33,400 2021.08.11 10:33 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "KT, 압도적인 2Q 실적과 6% 배당"2분기 호실적 낸 KT, 하반기 5G·케이뱅크 기대 ↑(종합)[컨콜]KT "5G 단독모드, AR·자율주행차 기술서 진가 발휘" close 주가가 견조한 실적을 바탕으로 강세를 보이고 있다.

KT는 11일 오전 10시 8분 기준 유가증권 시장에서 전일보다 950원(2.84%) 오른 3만4350원에 거래되고 있다.

KT는 올 2분기 시장 컨센서스를 상회하는 실적을 발표했다. 영업이익 4758억원, 매출 6조276억원이다.

5G 가입자 증가에 기반한 ARPU 상승, 효율적인 마케팅 비용 집행 및 단말기 재고 평가 손실 환입 등이 실적 향상을 견인한 것으로 풀이된다.

이학무 미래에셋증권 연구원은 "넷플릿스와 시즌 등 미디어 및 콘텐츠 결합 5G 상품 경쟁력 우위를 기반으로 상대적으로 높은 5G ARPU를 보이는 것이 전체 ARPU 상승에 크게 기여하고 있다"고 판단했다.

오태완 한국투자증권 연구원은 "무선 IPTV 등 핵심부문의 외형 성장이 지속되는 가운데 경쟁 완화에 기반한 비용 효율화가 지속되고 있다"고 말했다. 투자의견 '매수', 목표주가 3만7000원을 유지했다.

NH투자증권 역시 투자의견 '매수', 목표주가는 4만2000원을 유지했다.

한편 KT는 시가총액 8조 9953억원, 코스피 45위다. 상장주식수는 2억6111만1808주, 1주당 액면가는 5000원이다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr