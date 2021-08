[아시아경제 이민우 기자] 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 52,700 전일대비 1,500 등락률 +2.93% 거래량 176,954 전일가 51,200 2021.08.11 10:31 장중(20분지연) 관련기사 관영매체의 엄포 한 마디에 휘청…中과 엉키는 게임株위메이드, 라스티노 투자조합에 300억원 현금출자[e공시 눈에 띄네] 코스닥-19일 close 는 올해 2분기 연결 기준 매출 689억원, 영업이익 269억원의 잠정실적을 거뒀다고 11일 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 174.7% 증가했고 영업손실은 흑자로 전환됐다. 같은 기간 당기순손실도 흑자전환돼 당기순이익 186억원으로 집계됐다.

