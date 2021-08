빌라로 옮겨붙은 2030 매수열기…"1년 만에 1억 올랐다"

7월 서울 연립주택 평균매매가격 3억3220만원…1년 전보다 11% 상승

자금력 부족하고 청약 가능성 낮은 2030 수요 몰려

"1년 만에 집값이 1억원 넘게 올랐습니다. 아파트가 아니라 빌라 얘기입니다."(서울 용산구 A공인중개사사무소 관계자)

아파트 매수 열기가 비(非)아파트로 옮겨 붙으면서 서울 지역 연립주택의 평균 매매가격도 1년 만에 11% 이상 급등했다. 특히 청약 당첨 가능성이 희박하고 자금력이 부족한 2030세대의 수요가 몰리면서 몇 개월 새 1억원 이상 오른 역세권 신축 빌라도 속출하는 분위기다.

11일 KB부동산 월간주택가격동향에 따르면 7월 서울 연립주택 평균매매가격은 3억3220만원으로 집계됐다. 지난해 7월 2억9881만원과 비교해 11.17%(3339만원) 올랐다. 빌라로 불리는 연립주택은 수년 전까지만 해도 부동산시장에서 주목받지 못했다. 직전 1년(2019년 7월~2020년 7월) 평균매매가격 상승률은 2.74%에 그쳤다.

외면받던 연립주택시장이 뒤흔들린 것은 바로 2030세대의 패닉바잉 때문이다. 부동산 플랫폼 다방에 따르면 상반기 서울에서 거래된 다가구·다세대·연립주택 등 비아파트 4가구 중 1가구는 30대 이하가 사들였다. 지난해 상반기(19.5%) 대비 5.1%포인트 늘어난 수준이다. 아파트 매맷값·전셋값 급등세가 지속되자 자금력이 달리는 2030세대가 ‘울며 겨자먹기 식’으로 매수했다는 분석이 나온다.

실제 지난 6월 마포구 서교동 지하철 2·6호선 합정역 인근 ○○빌라 76㎡(전용면적)는 5억9300만원에 거래됐다. 이는 9개월 전 실거래가 5억원 대비 9300만원 높은 가격이다. 용산구 청파동 지하철 4호선 숙대입구역 인근 △△빌라 30㎡의 경우 지난달 7억6300만원에 팔렸다. 지난해 9월 6억원 대비 1억6300만원 뛴 시세다.

