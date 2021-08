[아시아경제 최대열 기자] 한화큐셀은 태양광 발전 콘테츠 웹사이트 솔라유니버시티를 만들었다고 11일 밝혔다. 한화큐셀과 한화 계열사가 만든 태양광 지식과 홍보 콘텐츠를 모아둔 곳으로 태양광 사업에 대해 알리는 것을 비롯해 인식 개선, 산업저변 확대에 기여하기 위해 만들었다고 회사는 설명했다. 국내외 트렌드와 업계 현황, 태양광제품 제조공정과 기술력, 차세대 연구분야, 태양광 발전소와 회사 직원 등에 대한 내용이 올라온다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr