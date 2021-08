롯데리아 '착한점심' 가격 낮췄더니 판매량 30% 증가

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데GRS의 버거 프랜차이즈 롯데리아는 지난 점심 타임 이벤트 메뉴 ‘착한점심’ 판매량이 리뉴얼 전 대비 약 30% 증가했다고 11일 밝혔다.

롯데리아는 6월 착한점심 리뉴얼을 통해 총 6종의 인기 세트 메뉴 가격을 평균 약 15% 내렸다. 데리버거세트 가격은 기존 4000원에서 3900원, 치킨버거세트 가격은 4500원에서 4200원, 핫크리스피버거세트 가격은 6100원에서 5800원으로 조정됐다.

또한 올해 1월과 4월 각각 선보인 신제품 사각새우더블버거와 치즈No.5버거를 신규 메뉴로 추가 운영하며 히트상품인 모짜렐라인더버거베이컨도 함께 착한점심 메뉴로 구성했다. 치즈No.5·사각새우더블버거·모짜렐라인더버거베이컨 세트도 정상가 대비 1000원 할인이 적용된다.

롯데리아 측은 "오전 11시부터 오후 2시까지 약 3시간 가량 판매 되는 착한점심은 리뉴얼 전인 5월 대비 6월과 7월에는 약 30%, 약 50% 판매량이 증가했다"면서 "추후 다방면의 프로모션으로 고객 경험을 확대하겠다”고 말했다.

