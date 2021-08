비씨카드, 이마트24·닐슨컴퍼니코리아와 전략적 MOU 체결

소비, 판매, 상품 분류 데이터 결합한 기업별 맞춤형 데이터 제공

[아시아경제 기하영 기자]비씨카드가 금융·유통 데이터 협력을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 통해 기업들의 신규 비즈니스 수익 모델 창출을 돕는다.

비씨카드는 서울 중구 을지로 본사에서 이마트24, 닐슨컴퍼니코리아와 공동으로 각각 소비, 판매, 상품 분류 데이터를 결합한 신규 비즈니스 모델 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 11일 밝혔다. 전일 열린 업무협약식에는 최원석 비씨카드 사장, 김장욱 이마트24 대표이사, 최경희 닐슨컴퍼니코리아 대표이사가 참석했다.

이번 업무협약을 통해 3사는 기존 금융사(소비)와 유통사(판매) 데이터 결합에서 한단계 더 나아가 상품 분류 데이터를 추가해 초개인화 시대 '기업별 맞춤형 데이터 제공' 기반을 마련했다.

기존에는 제조사가 상품에 따른 편의점별 판매량과 점유율 정도만 알 수 있었다면, 소비 데이터 결합을 통해 고객 구매 정보까지 파악 할 수 있게 됐다. 이렇게 가명처리된 결합 정보를 통해 기업들은 지역별, 연령별, 시간대별로 세분화해 타겟 고객층 대상 상품 판매 전략부터 영업력 강화, 신상품 개발까지 고객 접점 확대에 도움을 받을 것으로 전망된다.

변형균 비씨카드 AI빅데이터 본부장(상무)은 "기존 소비 데이터에는 존재하지 않았던 상품 정보까지 파악 할 수 있어 소비 주체의 상품에 대한 니즈를 파악할 수 있게 됐다"며 "많은 기업들이 빅데이터를 통해 마케팅 전략 수립에 활용할 수 있도록 적극 지원할 예정이다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr