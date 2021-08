신라免, '쿠팡' 재고 면세품 판매한다 "국내 고객 접점 확대"

[아시아경제 김유리 기자] 신라면세점이 쿠팡에서 '재고 면세품' 판매를 시작한다.

신라면세점은 11일 재고 면세품 판매를 위해 국내 대표 e커머스 쿠팡과 협력한다고 밝혔다. 신라면세점은 "자체 채널인 '신라트립'에서만 재고 면세품을 판매해 왔으나 판매 확대를 위해 외부 채널 판매를 시작하기로 결정했다"고 말했다. 쿠팡에서 국내 면세점 상품을 판매하는 것은 이번이 처음이다.

신라면세점은 쿠팡 마켓플레이스를 통해 총 100여개 브랜드의 2000여종 재고 면세품을 판매한다. 발리, 투미, 샘소나이트, 만다리나 덕, 판도라, 프레드릭 콘스탄트를 비롯해 명품 패션·시계·잡화·전자제품 브랜드의 인기 상품들을 선보인다. 대표 상품으로는 ▲지방시 안티고나 클러치 ▲투미 보야져 하퍼 백팩 ▲쌤소나이트 에어렛 백팩 ▲프레드릭 콘스탄트 슬림라인 문페이즈 ▲고프로 히어로8 등이 있다. 가격은 면세점 정상 가격 대비 최대 74% 할인된 수준이다.

해외 출국하지 않고도 쿠팡에서 '신라면세점'으로 검색하면 신라면세점의 재고 면세품을 만나볼 수 있으며 상품은 수입통관 절차를 거쳐서 고객에게 바로 배송된다. 판매하는 모든 상품은 관세청의 국내 판매 허용 정책에 따라 판매되는 신라면세점의 정식 상품으로 출국 예정이 없는 이들도 구매할 수 있다.

신라면세점은 자체채널인 '신라트립'에서도 재고 면세품 판매를 지속하고 있다. 신라트립에서는 매주 1개씩 선정된 해외 명품 브랜드를 3일간만 최대 70% 할인해 판매하는 '주말 브랜드세일'을 진행하는 등 다양한 브랜드를 최대 할인가로 판매 중이다.

신라면세점 관계자는 "더 많은 고객이 실속 있는 상품을 구매할 수 있도록 자체채널 뿐 아니라 외부채널과도 협력을 기획했다"며 "앞으로도 내국인 고객의 쇼핑 편의성을 높이기 위해 다양한 방안을 마련하겠다"고 말했다.

