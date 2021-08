[아시아경제 이창환 기자] 스위스가 9일(현지시간) 12∼17세의 청소년을 대상으로 한 모더나의 코로나19 백신 사용을 승인했다고 외신이 보도했다.

의약품 규제 당국인 스위스메딕은 이 연령대를 대상으로 진행 중인 연구에서 모더나 백신이 93%의 효능을 보였다고 밝혔다.

당국은 "이 백신은 18∼25세의 젊은 성인과 비교했을 때 비슷한 면역 반응을 나타냈다"고 설명했다.

앞서 스위스는 지난 6월 청소년에 대한 화이자의 코로나19 백신 사용도 승인했다.

전체 인구가 약 870만 명인 스위스의 코로나19 백신 접종 완료율은 약 49%다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr