[아시아경제 이기민 기자] 전국금속노동조합 한국GM 지부는 10일 확대간부합동회의를 열고 사측에 교섭 재개를 요청하기로 했다고 밝혔다.

한국GM 노조는 지난달 26일, 27일 임금협상 잠정합의안에 대한 조합원 찬반투표를 진행했지만 과반수인 51.15%가 반대해 부결된 바 있다. 노조는 이날 회의를 열고 일단 사측과 추가 교섭을 진행하기로 했다.

부결된 합의안에는 월 기본급 3만원 인상과 450만원의 일시금 지급 등이 담겼으나 애초 노조 요구안인 기본급 9만9000원 인상과 1000만원 이상의 일시금 지급에는 미치지 못했다.

또 사측이 최대한 인천 부평2공장의 기존 차종 생산 일정을 연장하기로 하면서 구체적인 시기는 명시하지 않은 것도 노조 내부의 반발을 불러온 것으로 알려졌다.

