진주시, 산림조합과 비봉산 힐링 숲 조성사업 업무 협약

비봉공원, 힐링 숲으로 탈바꿈한다



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 10일 오전 10시 30분 진주시청 기업인의 방에서 진주시 산림조합과 비봉산 힐링숲 조성사업 추진을 위한 업무 협약식을 했다.

시는 최근 숲을 찾는 시민들의 요구가 늘어나 2016년부터 추진한 비봉산 제모습 되찾기 사업의 목적으로 상봉동 395번지 일원 4.6㏊ 규모에 5억원의 사업비를 투입해 일대를 명품 숲으로 가꾸기 위한 사업을 추진하고 있다.

이번 협약으로 시는 예산과 행정력을 지원하고 시 산림조합은 전문적인 기술을 바탕으로 비봉산을 시민들을 위한 휴식과 힐링의 공간으로 조성하게 된다.

이날 협약식에서 조규일 시장은 “힐링숲 조성사업으로 비봉산을 건강한 산림 공원으로 재탄생시켜 비봉산의 역사도 함께 회복되길 바란다”며 “모두가 즐겨 찾는 생명의 숲이자 녹색 휴식 공간으로 조성해줄 것”을 당부했다.

이에 박순철 시 산림조합장은 “조 시장님의 관심과 배려 덕분에 비봉산이 시민들의 휴식 공간으로 자리 잡고 있다”며 “사업을 추진하는 과정에서 불편 사항이 없도록 현장관리를 철저하게 진행하겠다. 시민들의 양해와 협조를 부탁드린다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr