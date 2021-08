[컨콜]KT "하반기, 5G 무선 가입자당매출(ARPU) 증가 기대"

[아시아경제 차민영 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 33,400 전일대비 250 등락률 -0.74% 거래량 784,097 전일가 33,650 2021.08.10 15:30 장마감 관련기사 [컨콜]KT "5G 단독모드, AR·자율주행차 기술서 진가 발휘"[컨콜]KT "하반기 AI 로봇 신사업…케이뱅크 등 IPO도 박차"KT, 2Q 영업익 4758억원…전년비 38%↑ close 는 10일 오후 진행된 2021년 2분기 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 33,400 전일대비 250 등락률 -0.74% 거래량 784,097 전일가 33,650 2021.08.10 15:30 장마감 관련기사 [컨콜]KT "5G 단독모드, AR·자율주행차 기술서 진가 발휘"[컨콜]KT "하반기 AI 로봇 신사업…케이뱅크 등 IPO도 박차"KT, 2Q 영업익 4758억원…전년비 38%↑ close 실적발표 컨퍼런스콜에서 "연초 가이던스인 서비스 매출 4%, 약 5000억~6000억원 이상은 유지할 것"이라고 밝혔다.

그러면서 "다만 비용 집행 및 CAPEX(설비투자) 확대, 사업 구조 개편 등으로 상반기 대비 하반기 이익은 좀 낮아질 것"이라고 말했다.

5G 통신 서비스 가입자 순증 추세에 힘입어 무선 가입자당매출(ARPU) 성장세는 지속할 것으로 봤다. KT의 2분기 ARPU는 3만2342원으로 전년 대비 3.0%, 전분기 대비 1.1% 늘었다.

KT는 "하반기에는 5G 가입자가 늘것"이라며 "삼성 폴더블폰 신제품과 '아이폰13' 출시가 예상된다. 5G 가입자 비중을 45%까지 보고 있어서 ARPU 증가 추세도 자연스럽게 유지할 것으로 보인다"고 덧붙였다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr