靑 "김여정 담화 의도와 北 대응 면밀히 주시"

서훈 국가안보실장, 김여정 담화 관련 대통령 보고…"북한 특이 움직임 아는 바 없다"

[아시아경제 류정민 기자] 청와대는 김여정 북한 노동당 부부장 담화와 관련해 담화 의도와 북한의 대응에 대해 면밀히 주시하고 있다고 밝혔다.

청와대 관계자는 10일 "오늘 담화의 의도나 북한의 앞으로의 대응 등에 대해서 현 시점에서 예단하지 않고 북한의 태도 등을 면밀하게 주시하고 있다"고 말했다.

청와대는 서훈 국가안보실장이 문재인 대통령에게 보고를 했다고 전했다. 청와대 관계자는 "오늘 사안이 중차대한 만큼 안보실장께서 대통령께 보고를 하신 것으로 알고 있고, 북한의 특이 움직임에 대해서는 알고 있는 바가 없다"고 말했다.

청와대 관계자는 "지난 1일 발표했던 담화에 이어서 한미연합훈련에 대한 북측의 기존 입장을 밝힌 것으로 본다"고 덧붙였다.

