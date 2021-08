성남 삼성전자 서비스센터서 흉기 난동…직원 찌른 40대 체포(종합)

[아시아경제 송승윤 기자] 전자제품 서비스센터를 찾아 직원에게 흉기를 휘두른 40대 남성이 경찰에 검거됐다.

10일 경찰에 따르면 성남 수정경찰서는 전자제품 서비스센터 직원을 수차례 흉기로 찌른 혐의(살인미수)로 40대 남성 A씨를 붙잡아 조사하고 있다.

A씨는 이날 오후 1시 30분께 경기 성남시 한 삼성전자 서비스센터에 찾아가 30대 직원 B씨의 어깨와 목 부위 등을 칼로 수차례 찌른 혐의를 받고 있다. 경찰은 신고를 받고 현장에 출동해 도주하려던 A씨를 인근에서 붙잡았다. B씨는 해당 센터에서 엔지니어로 근무하고 있었던 것으로 전해졌다.

B씨는 병원으로 이송돼 치료를 받고 있으며 생명에는 지장이 없는 상태다. A씨도 범행 과정에서 부상을 입어 치료를 받고 있다.

A씨는 체포 직후 범행 동기 등을 묻는 경찰의 질문에 횡설수설한 것으로 전해졌다. A씨는 범행 도구인 식도를 미리 준비해온 것으로 조사됐으며 정신 질환을 앓고 있었는지는 아직 파악되지 않았다.

경찰은 목격자 진술 등을 토대로 자세한 범행 경위를 파악하는 한편 A씨가 치료를 마치는대로 범행 동기 등을 조사할 예정이다.

해당 센터는 이날 사건이 벌어진 직후 공지를 올리고 임시 휴점에 들어간 상태다. 삼성전자 서비스센터 관계자는 "해당 직원은 곧바로 병원으로 옮겨져 치료를 받았고 다행히 상태가 위중하진 않다"면서 "피의자가 해당 직원과 일면식이 있었는지 여부 등은 경찰에서 조사 중"이라고 말했다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr