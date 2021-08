[아시아경제 지연진 기자] AP시스템 AP시스템 265520 | 코스닥 증권정보 현재가 31,000 전일대비 350 등락률 -1.12% 거래량 256,189 전일가 31,350 2021.08.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 OLED 패널 수요 확대…소재·장비株 주목해야AP시스템, 지난해 영업이익 462억원…전년대비 62%↑AP시스템, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.8% close 은 올해 2분기 매출액이 전년동기대비 13.45% 증가한 1457억원을 기록했다고 10일 공시했다.

이 기간 영업이익은 84.66% 늘어난 162억원, 당기순이익은 113억원으로 142.38% 증가했다.

