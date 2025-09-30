본문 바로가기
[특징주]'디스플레이·반도체 기대' AP시스템, 9%대 상승

김대현기자

입력2025.09.30 09:20

디스플레이 및 반도체 부문을 중심으로 이익 개선세가 기대되는 AP시스템 의 주가가 오름세다. 30일 오전 9시7분 기준 AP시스템은 전날 대비 1770원(9.48%) 오른 2만450원에 거래됐다.


이날 신한투자증권은 AP시스템에 대해 "디스플레이 및 반도체 부문의 점진적 성장이 기대된다"며 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 기존보다 1000원 높은 2만7000원으로 상향 조정했다.

남궁현 신한투자증권 연구원은 "삼성디스플레이에 이어 중화권 패널 업체의 8세대 투자가 지속되고, 디스플레이 설비투자 증가로 내년 장비 출하량 증가를 보일 것"이라며 "반도체 신규 장비 가시화 시점은 내년 판단되며, 확인 시 주가 재평가가 가능하다"고 말했다.


특히 내년 실적 개선세에 주목했다. 남궁 연구원은 "내년엔 매출액 5898억원, 영업이익 655억원을 기록할 것"이라며 영업이익이 올해보다 40.9% 증가할 것으로 봤다. 그러면서 "중화권 중심의 올해 지연된 6세대 유기발광다이오드(OLED) 투자 및 8세대 투자에 따른 디스플레이 장비 매출이 기대된다"며 "반도체 부문도 기존 다이싱 장비 및 신규 반도체 급속열처리(RTP) 장비 실적이 견조할 것"이라고 전했다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
