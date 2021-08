송영길 “열성 지지자 금도 벗어난 발언은 무시…특정 후보 챙길 부채 없다”(종합)

취임 100일 기자간담회

'이심송심' 논란에 "특정 후보 챙길 정치적 부채 없다"

[아시아경제 전진영 기자] 송영길 더불어민주당 대표는 10일 당내 대선 후보 경선 과정에서 이상민 선거관리위원장 등을 겨냥해 벌어진 ‘문자폭탄’ 사태와 관련 “배설물처럼 쏟아지는 말들을 인용해 기사로 쓰는 것이 적절한지 의문이다. 무시해야한다고 본다”고 말했다.

송 대표는 이날 국회에서 열린 취임 100일 기자간담회에서 “예의를 갖춰 비판하는 것은 참고하지만 욕이면 일단 안 보는 게 낫다고 생각한다”며 이같이 밝혔다.

경선 후보 간 벌어진 네거티브 선거전과 관련해선 “열성 지지자들이 금도에 벗어난 발언을 하는 것들은 각 진영에서 자제시키되 설령 있더라도 무시해야 한다”며 “그것을 대변인이나 국회의원께서 공식 언어로 인용하는 순간 오히려 악화된다”고 지적했다.

송 대표는 “일단 무시하면서 내부적으로 자제시켜야 한다”며 “인터넷에서 정제되지 않은 언어들이 공식석상 언어로 부딪히게 하는 것은 바람직하지 않다”고 강조했다.

특정 후보를 밀어주고 있다는 지적에 대해서는 “당대표가 될 때 특정 후보 진영의 조직적 동원을 받은 바 없고 외롭게 뛰어서 당선됐다”며 “특정 후보를 내가 챙겨야할 정치적 부채가 없는 상태다”라고 선을 그었다. 송 대표는 “모든 관심사는 특정후보 당선이 아니라 민주당 후보가 내년에 당선되는 것”이라며 “지지율 선두에 있는 후보들이 경선을 잘 치러 서로 상처받지 않고 참여하도록 관리해야 할 필요가 있다고 본다”고 말했다.

중도층 표심 공략에 대해선 “여든 야든 중도를 향한 발언이나 행보를 하기가 쉽지 않다”며 “후보 확정 이후에 해야하기 때문에 그 기간 동안에는 불가피하게 당 대표가 중도를 껴안는 역할을 담당할 수밖에 없다고 생각한다”고 밝혔다.

최근 대선주자들 사이에서 제기되는 열린민주당과의 통합론과 관련해서는 “대선 후보를 선출하는 중이기 때문에 통합 논의는 적절치 않다”면서도 “열린민주당은 우당이고 함께해야할 당이다. 대선 후보가 선출되고 나면 후보와 상의해 어떻게 협력해갈지 논의하겠다”고 말했다.

이재용 삼성전자 부회장 가석방에 대해서는 “국민들의 여론과 법무부의 특별한 혜택을 받은 셈이 됐다”며 “국가와 국민에게 봉사하는 기회로 활용할 것을 당부한다”고 했다.

송 대표는 “민주정부 4기 수립에 성공해 문재인 정부 성공적인 마무리를 책임지겠다”며 “변화와 쇄신의 100일을 넘어 승리와 화합의 200일로 달려가겠다”고 각오를 다졌다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr