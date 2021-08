네이버, 주식교환 방식으로 카페24 지분 14.99% 인수

[아시아경제 지연진 기자] 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 445,500 전일대비 2,000 등락률 -0.45% 거래량 373,597 전일가 447,500 2021.08.10 14:11 장중(20분지연) 관련기사 네이버 지분 인수 소식에 카페24 52주 신고가... 앞으로 상승할 관련주는?강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세기관·외국인 순매도에 코스피 하락 마감 close )가 전자상거래 호스팅 기업 카페24 카페24 042000 | 코스닥 증권정보 현재가 45,050 전일대비 4,650 등락률 -9.36% 거래량 6,507,940 전일가 49,700 2021.08.10 14:11 장중(20분지연) 관련기사 카페24, 네이버와 1300억원 규모 지분교환…"글로벌 진출 협력"카페24, 2분기 영업손실 29억원…적자 전환[e공시 눈에띄네]코스닥-9일 close 지분 14.99%를 인수한다.

네이버는 10일 자사주 31만327주(발행주식총수의 0.19%)를 현물 출자해 카페24 신주 332만1169주(증자 후 발행주식총수의 14.99%)를 취득하로 결정했다고 공시했다.

네이버는 "당사와 카페24 주식회사는 상호간의 전략적 사업제휴 관계를 강화·유지하기 위해 지분 제휴를 할 예정"이라며 "카페24가 본건 주식을 매각하고자 할 때, 당사가 지정하는 자로 이를 우선적으로 매수할 수 있도록 하는 우선매수권 콜옵션이 부여된다"고 설명했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr