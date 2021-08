노원구 석계로 가로정원 조성 완료

[서울시 자치구 뉴스]월계1동 주민센터~광운대 역 일대 이어지는 석계로 보행환경 정비 보도와 녹지공간 하나로 통합 걷고 싶은 길, 도심 속 산책 공원으로 변신...성동구 ‘불법주정차 단속 스마트 알리미’ 5곳 설치... 강동구, 342번 노선 등 증차 및 3412번 조정 운행...강서구, 건축물 부설주차장 3743개소 일제점검



[아시아경제 박종일 기자] 노원구(구청장 오승록)가 월계1동 주민센터에서 광운대 역으로 이어지는 석계로 일대에 가로정원을 조성했다.

정비 사업 대상지인 석계로는 설치된 지 10년이 넘은 노후화된 시설물과 나대지 상태로 방치된 공간으로 인해 주민들이 이용에 불편을 겪던 곳이다.

구는 이곳을 주민들의 산책로이자 쉼과 주민소통이 가능한 공원으로 바꾸기 위해 작년 9월 실시설계 용역에 나섰고, 올 1월 구민 설명회를 개최해 주민들 의견을 종합한 설계에 들어갔다.

그 결과 기존의 녹지와 보행로가 분리돼 있던 가로길을 통합, 약 320m, 3000㎡ 규모 ‘가로정원’을 조성, 녹지 기능을 회복하는 동시에 아름다운 경관을 갖춘 도심 속 숲길로 만들었다.

길이 어두워 야간 통행에 불편을 겪는다는 주민들의 의견에 따라 지장수목을 정리, 공원등 12대를 새롭게 설치했으며 단조로운 경관을 탈피하기 위해 식재와 시설물 배치에도 신경을 썼다.

매실나무, 모과나무, 산수유, 살구나무, 감나무, 배나무 등 다양한 유실수 교목 122주를 심어 시각적인 즐거움과 시원한 녹음을 동시에 느낄 수 있으며 수수꽃다리, 조팝나무 등 관목 1만3631주와 초화류 1만435본도 함께 심어 도심 속에서 자연의 운치를 느낄 수 있다.

노후화된 시설물 대신 주민들이 체력단련에 이용할 수 있는 새로운 운동기구를 구비하고 등의자, 쉘터, 앉음벽 등을 곳곳에 배치한 결과 단순한 아스팔트 보행로가 아닌 녹지와 어우러진 걷고 싶은 길로 재탄생했다.

이 외도 구는 지난 7월 석계역 광장에 녹지공간과 분수 연못, 야외무대 등 시설물을 새롭게 단장, 문화공원을 조성하고 주민들에게 개방했다.

또 아파트 단지 내 12곳에 휴가든을 조성하는 등 생활 속 휴식 공간을 마련하기 위한 다양한 사업을 펼치고 있다.

오승록 노원구청장은 “일상에 지친 주민들을 위해 집과 멀지 않은 곳에서 힐링할 수 있는 환경을 조성하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “앞으로도 주민들의 건강 및 정서 향상을 위한 산책로와 휴식 공간을 가꾸어 힐링 도시 노원을 만들어가겠다”고 말했다.

성동구 ‘불법주정차 단속 스마트 알리미’ 5곳 설치

성동구(구청장 정원오)가 이달 말 ‘불법주정차 단속 스마트 알리미(스마트 알리미)’를 설치, 불법주정차 없애기에 전면적으로 나선다.

‘스마트 알리미’는 불법주정차를 단속하는 CCTV화면에 해당 차량의 정보를 표출하는 시스템으로 주정차한 차량이 실시간으로 단속되고 있다는 현황을 알려 해당 차주가 자진 이동하도록 하기 위해 고안됐다.

기존 CCTV전광판에 '단속중'이라는 안내 문구만 표출됐던 방식을 전면적으로 개선, 감시구역에 불법주정차를 하게 되면 해당 차량의 실사진과 차량번호를 화면에 표출하고 음성 안내해 차주가 불법주정차를 하고 있다는 상황 인식을 높였다.

아울러 5분 이상 정차 시 CCTV단속센터로 연계되어 과태료를 처분할 수 있도록 했다.

이에 기존 고정형 불법주정차 단속 CCTV화면에는 대형 LED전광판을 설치, 1단 9열의 화면을 3단 9열로 확대, 1728mm×576mm 크기로 확장된 표시면을 고화질로 개선, 선명도와 가독성을 높였다.

설치지역은 지역 내 옥정중학교 앞을 비롯한 차량의 이동과 불법주정차 우려가 높은 5개 지점을 선정, 시범 운영 후 점차적으로 확대 설치할 예정이다.

구는 이번 ‘스마트 알리미’를 통해 주민 계도 효과를 높여 교통질서를 확립, 주요 도로 교통흐름을 원활히 해 보행자와 운전자 모두를 위한 안전한 교통문화를 조성한다는 방침이다.

정원오 성동구청장은 “스마트 알리미를 통해 운전자 자진 이동 등 계도로 불법주정차를 적극 차단하겠다”며 “앞으로도 다양한 스마트 기술을 적용, 구민의 안전을 지키고 교통 편의를 확대하겠다”고 말했다.

강동구, 342번 노선 등 증차 및 3412번 조정 운행

강동구(구청장 이정훈)는 인구증가에 따른 9호선 중앙보훈병원역의 환승 및 대중교통 이용 편의 향상을 위해 3412번 노선 조정으로 인한 감차분 등을 342, 2312, 3212번에 투입, 배차간격을 축소하여 운행 중에 있다고 밝혔다.

342번 노선은 상일동역, 중앙보훈병원역 등을 경유 후 압구정로데오역까지 운행하는 장거리 간선버스이다. 지난 7월19일 고덕강일2지구 택지개발에 따른 인구증가로 대중교통 이용 편의 개선을 위해 노선을 일부 조정, 연장됐으나 배차간격이 2분 이상 증가하여 주민들의 불편이 발생됐다.

이번 2대의 차량을 증차, 투입, 노선 조정 이전과 동일하게 배차간격을 약 9~12분으로 단축하고 9호선 중앙보훈병원역, 5호선 상일동역 등 환승 이용 편의를 개선한다.

2312번은 108번 폐선에 따른 잔여 차량(2대)을 투입, 증차, 운행한다. 현재 2312번은 강동구에서 구리암사대교를 통과, 중랑구로 이동할 수 있는 유일한 시내버스로 지역내 9호선(중앙보훈병원역) 및 5호선(길동역 등), 중랑구 7호선(사가정역) 등 주요 지하철역으로의 환승 이용 수요가 많은 노선임에 따라 주민들의 이동권이 더욱 향상될 것으로 예상된다.

또 강동공영차고지에서 강변역을 운행하는 3212번은 1대 증차된다. 3212번 노선은 특히 강동고, 한영중고, 한영외고 등 학생들의 통학 시 다수가 이용하는 이동 수단으로 이번 증차를 통해 학생들을 포함한 지역 주민들의 편의 증진이 기대된다.

지선버스 3412번은 지난 9일부터 서초구 우면동 구간을 일부 단축, 강남역에서 회차, 운행한다. 지선버스는 원거리를 운행하는 간선버스와는 달리 지역 내 통행수요 처리와 이동성을 확보하기 위한 목적을 가진다. 그러나 3412번은 우면동에서 회차 시 총 운행시간 270분, 운행거리 약 63㎞로 지선버스 중 노선이 가장 길고 간선버스 운행노선과 비슷, 교통정체로 인한 배차간격 정시성 문제 및 버스 운전자 피로 누적으로 인한 교통사고 발생이 우려되어 개선이 필요했다. 이번 노선 조정으로 운행거리 및 운행시간이 축소되며 배차간격의 정시성을 도모, 3대의 감차분을 342, 3212번에 투입했다.

강서구, 건축물 부설주차장 3743개소 일제점검

서울 강서구(구청장 노현송)가 오는 23일부터 11월5일까지 건축물 부설주차장에 대한 일제점검에 나선다.

부설주차장이 본래 목적대로 사용되고 있는지 확인, 안전사고를 예방하는 동시에 주택가 주차난을 해소하는 등 활용도를 높이기 위함이다.

구는 점검의 실효성을 높이기 위해 기간제 근로자 5명을 채용, 담당부서 공무원 4명과 함께 점검반 4개조를 편성해 본격적인 점검에 들어간다.

점검 대상은 1990~1992년도, 2000~2003년도, 2017~2019년도에 사용승인된 일반건축물 3725개소와 2020년도에 사용승인된 2000㎡이상 집합건축물 18개소로 총 3743개소다.

주요 점검사항은 ▲부설주차장 용도변경 여부 ▲부설주차장 기능 유지 여부 ▲30대를 초과하는 지하식 및 건축물식 주차장에 대한 방범설비 설치·관리 등 준수사항 ▲기계식 주차장 정기검사 이행 및 무단 철거 여부 등이다.

구는 점검 결과 위반사항이 확인된 건축물에 대해서는 위반건축물로 등재하고 원상회복하도록 시정 조치를 취하기로 했다. 이후 미시정된 건에 대해서는 고발 등 제재 조치를 실시할 계획이다.

구 관계자는 “불법 이용되고 있는 주차장이 제 기능만 찾아도 도심 속 주차난 해소에 상당한 도움이 될 것”이라며 “점검에 앞서 건축주 스스로 자가 진단을 통해 미흡한 부분을 개선해 주길 바란다”고 말했다.

한편 구는 지난해 건축물 부설주차장 3745개소를 단속한 결과 195건의 위법행위를 적발해 시정 조치 및 행정처분을 실시한 바 있다.

