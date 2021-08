삼성자산운용, 업계 최초 관리자산 300조 돌파

[아시아경제 이민지 기자] 삼성자산운용은 업계 최초로 관리자산(AUM)이 300조원을 돌파했다고 10일 밝혔다. 삼성자산운용이 293조3000억원, 삼성액티브자산운용이 7조3000억원을 기록했다.

삼성자산운용은 2011년 3월 국내 최초로 관리자산 100조원, 2015년 12월에는 200조원을 돌파했으며, 2019년 7월에는 250조원을 기록했다. 그리고 직전 돌파보다 빠른 속도로 올해 300조원 시대를 열게 되었다.

올해 들어서만 관리자산 25조원이 증가했으며, 기금사업 14조원, 일임 자산에서 5조원, 채권형펀드와 MMF에서 5조원, 주식형 1조원 등 각 사업부에서 고르게 증가했다. 삼성액티브자산운용도 전년 대비 약 1조원 증가했다.

업계 관리자산은 총 1320조원으로, 올해 들어 126조원 증가했다. 이 가운데 삼성자산운용의 증가분은 약 20%에 달했다.

삼성자산운용 관계자는 “고객의 신뢰를 바탕으로 빠른 성장을 달성할 수 있었다”며 “대한민국 1등을 넘어 글로벌 시장에서 본격적인 규모와 상품에서 경쟁에 나설 것”이라고 밝혔다.

