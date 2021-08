이낙연 "전국민 주치의제 만들 것"

누구나 '주치의' 통해 의료서비스 받도록…'건강불평등 해소' 나서

[아시아경제 오주연 기자] "대통령만 주치의가 있는 게 아니라 국민 모두를 위한 주치의 시대를 열겠다."

이낙연 전 더불어민주당 대표는 10일 오전 서울 여의도 선거캠프 브리핑실에서 ‘주치의제도 범국민운동본부’와 정책 협약실을 갖고, 신복지 정책의 일환으로 ‘전국민 주치의제’ 도입에 나서겠다고 밝혔다. 이 전 대표는 지난달 5일 출마선언문에서 소득·주거·노동·교육·의료·돌봄·문화·환경 등 8가지 영역에서 최저기준을 정해 국가 책임을 확대하겠다는 내용의 ‘신복지’를 핵심 국정비전으로 제시한 바 있다.

이날 이 전 대표가 발표한 주치의 제도는 1차 의료기관을 중심으로 국민 개개인에게 자신의 생활과 질병을 관리해주는 전담 의사를 두는 것을 말한다. 개개인은 집 주변에 있는 1차 의료기관에 주치의를 두고 맞춤케어를 받게 된다. 또한 병력도 체계적으로 관리해 중복·과잉 검사를 막는 장점도 기대된다. 초기엔 전 국민의 1~2%가 참여토록 하고, 향후 10년에 걸쳐 전국화하겠다는 계획이다.

이 전 대표는 "선진국들은 인구 고령화와 만성질환 증가에 대비해 1차 의료를 강화하는 방향으로 보건의료체계를 개혁해왔고, 현재 경제협력개발기구(OECD) 36개국 중 20곳이 주치의 제도를 시행하고 있다"며 "주치의는 환자의 건강과 질병 상태를 관리하고 예방과 교육까지 담당하게 될 것"이라고 설명했다.

