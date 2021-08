'SK 투자' 美 차량공유업체 투로, 뉴욕증시 IPO 신청서 제출

[아시아경제 박병희 기자] SK그룹의 투자전문회사 SK㈜가 2017년 투자한 미국의 개인간 차량공유업체 투로(Turo)가 9일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 기업공개(IPO) 신청서를 제출했다고 주요 외신이 이날 보도했다.

투로는 2010년 설립됐으며 본사는 미국 캘리포니아주 샌프란시스코에 있다. 미국, 캐나다, 영국 등에서 차량을 소유한 개인들이 차량을 제3자에게 빌려줄 수 있도록 해주는 플랫폼 서비스를 하고 있다. 현재 투로에 등록된 차량은 픽업트럭, 미니밴, 람보르기니 등 45만대 이상이다.

투로는 2017년 9200만달러(약 1055억원) 규모 투자를 유치했으며 당시 SK가 독일 다임러 등과 함께 투자에 참여했다. 구글의 모기업인 알파벳의 벤처 캐피털 조직인 GV와 인터넷 미디어 회사 IAC 등도 투로에 투자했다. 투로가 지금까지 유치한 투자금 규모가 5억달러가 넘는 것으로 알려졌다.

코로나19 이후 투로와 같은 차량공유업체 서비스는 특수를 누리고 있다. 사람들이 코로나19 감염을 우려해 대중교통 이용을 꺼려하고 있기 때문이다.

