[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘 예비 대선 후보인 원희룡 전 제주도지사가 9일 이재용 삼성전자 부회장 가석방 허가와 관련해 앞으로 이 부회장의 책임감 있는 태도를 요구했다.

원 전 지사는 이날 자신의 페이스북을 통해 "이 부회장 가석방은 국민이 고뇌 끝에 내린 결정"이라며 "국민의 뜻을 받들어 경제 살리기에 결초보은, 분골쇄신 하길 바란다"는 짧은 입장을 밝혔다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr