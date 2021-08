[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘 예비 대선주자인 홍준표 의원이 9일 이재용 삼성전자 부회장 가석방 허가와 관련해 "환영한다"며 "반도체 전쟁에서 반드시 승리해달라"고 당부했다.

홍 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "이명박, 박근혜 두 전직 대통령의 형 집행정지도 결정해 주실 것을 거듭 촉구한다"며 "더 이상 증오와 복수는 나라를 힘들게 할 것"이라고 밝혔다.

이어 "문재인 대통령의 후속 결단을 부탁드린다"고 말했다.

