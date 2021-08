이재명 "양육·보육 국가가 책임져야 저출산 해결할 수 있다"

[아시아경제(여주)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 9일 경기 여주공공산후조리원을 방문해 "출생이 부담과 고통이 되어가고 있는 상황에서 양육과 보육은 국가가 전적으로 책임지는 사회가 돼야 한다"고 밝혔다.

이 지사는 이날 코로나19 확산 속 산모와 신생아의 안전을 위해 방역관리에 애쓰는 관계자들의 노고를 격려하고 공공산후조리원의 중요성과 역할을 강조했다.

이 자리에는 이항진 여주시장과 남인순ㆍ권인숙 국회의원, 이종현 경기 여주공공산후조리원장 등이 함께했다.

현재 조리원을 이용 중인 산모들도 비대면 화상으로 간담회에 참여했다.

이 지사는 "저출생이 사회적 문제가 되고 있고, 세계적으로도 우리 사회를 저출생 사회로 지목하고 걱정하고 있다"며 "출생이 과거에는 기쁨이고 희망을 상징했는데 이제는 부담과 고통이 되어가고 있는 상황"이라고 현 상황을 걱정했다.

그는 그러면서 "출생은 개인이 선택할지라도 양육ㆍ보육은 국가가 전적으로 책임지는 사회로 가야 되지 않나(생각한다)"라며 "시중 산후조리원이 산모와 가족들에게 상당한 비용부담이 돼 이 문제를 체계적으로 시정할 필요가 있어 보인다. 편안하고 안전한 환경에서 (산모와 아기를) 보호해주는 것은 국가의 기본적인 책임이고, 가급적 무상화를 장기적으로 추진해야 될 필요가 있다"고 강조했다.

이에 대해 조리원에 입원한 한 산모는 "코로나 시국에서 감염관리가 철저하게 잘 되는 안전한 곳, 믿을 수 있는 곳, 합리적인 금액대의 조리원을 찾다 이곳을 선택하게 됐다"며 "처음에는 사설에 비해 시설이나 서비스가 좀 떨어지지 않을까 걱정했는데 일주일 정도 있어보니 만족스러워 너무 좋은 복지라고 생각하고 이런 조리원이 많이 생겼으면 좋겠다"고 이용 소감을 밝혔다.

이 지사는 "우리나라는 세금으로 운영하는 공공이 민간보다 더 나쁘게 인식되는데 이런 인식이 바뀌어야 한다"며 "지원을 좀 더 늘려서 원하는 사람들은 다 이용했으면 좋겠다"고 했다.

경기도 제1호 공공산후조리원인 여주공공산후조리원은 13실 규모로 2019년 5월 개원했다.

2주 기준 이용 요금은 168만원으로, 민간 산후조리원 평균 266만원의 63% 수준이다. 시설 측면에서도 ▲산모를 위한 조리교실 ▲임산부 및 영유아 운동교실 ▲출산 프로그램실 등을 갖추고 다양한 프로그램을 제공하고 있다.

이러한 내용이 도내 출산가정 사이에서 인정받으며 여주공공산후조리원의 지난해 평균 가동률은 81%를 기록했다.

단순 가동률뿐만 아니라 공공성 측면도 강화됐다. 도는 셋째아 이상, 장애인 가정, 한부모 가정 등에 요금 50% 감면 혜택을 주고 있다. 지난해 이용자 282명 중 감면 대상자가 전체 46.4%를 차지했다. 지역별로도 지난해 이용자 중 여주시민 126명 외 지역민이 55.3%(156명)로 광주, 이천, 성남 등 경기동남부 주민을 위한 광역공공시설로 자리 잡았다는 평가다.

도는 여주에 이은 두 번째 공공산후조리원인 경기 포천공공산후조리원을 지난 1월 착공했다. 내년에 문을 열 예정이며 당초 13인실 규모였지만 높은 관심을 반영해 20실로 변경했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr