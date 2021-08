[아시아경제 임춘한 기자] 현대그린푸드 현대그린푸드 005440 | 코스피 증권정보 현재가 9,970 전일대비 130 등락률 -1.29% 거래량 360,314 전일가 10,100 2021.08.09 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] 현대그린푸드, 외식 부문 '더 현대' 입점 효과 지속"삼성뿐 아니라 현대차도 급식 몰아주기"… 국민청원 나선 MZ세대[클릭 e종목] "현대그린푸드, 2분기 턴어라운드 기대" close 는 9일 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 259억원으로 전년동기대비 17.55% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 공시했다.

매출은 8596억원으로 작년 동기 대비 9.4% 증가했다. 순이익은 251억원으로 1.47% 줄었다.

