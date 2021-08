文대통령 "코로나 대응과 민생안정 위해 범정부 총력체제" (종합)

대통령 주재 청와대 수석보좌관회의…"코로나 상황 진정시키는 게 무엇보다 중요"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 9일 청와대에서 수석·보좌관회의를 주재하고 "정부는 국민의 삶을 지키는 최후의 보루로서 각오를 새롭게 다지며 코로나 대응과 민생안정을 위해 범정부 총력체제로 임해 주기 바란다"고 밝혔다.

문 대통령은 "코로나 확산과 거리 두기 강화로 우리 경제의 회복세에 지장을 주지 않을까 하는 우려도 있다. 몇 달째 개선되던 경제 심리가 주춤하고, 나아지던 고용회복 흐름도 다시 둔화하고 있다. 서민 물가를 안정시키는 것도 민생경제에 아주 중요한 일"이라고 이렇게 말했다.

문 대통령은 "코로나 확산세가 좀처럼 꺾이지 않고, 강화된 거리두기 단계를 연장하게 되어 매우 안타까운 마음"이라면서도 "그동안 시행한 고강도 방역 조치가 확산세를 꺾지는 못했어도, 급격한 확산세를 차단하는 데는 분명한 효과가 있었다"고 평가했다.

문 대통령은 세계의 코로나19 확산 상황을 전하면서 "우리나라는 국민들께서 협조해 주신 덕분에 방역의 수위와 긴장도를 최고로 높이고 우리의 방역·의료체계 안에서 코로나를 관리해낼 수 있었다"고 설명했다.

다만 문 대통령은 "앞으로가 문제이다. 여전히 중대한 고비가 지속되고 있다. 지금 국민의 생명과 안전을 지키기 위해 우리가 할 수 있는 방법은 두 가지밖에 없다. 하나는 코로나 확산을 차단하는 데 전력을 다하는 것이고, 다른 하나는 백신 접종률을 높이는 것"이라고 강조했다.

문 대통령은 "우선 코로나 상황을 진정시키는 것이 무엇보다 중요하다. 특히 2학기 개학을 앞두고 아이들의 안전한 등교 수업을 위해서라도 방역의 고삐를 더욱 단단히 조여야 하겠다"고 말했다.

문 대통령은 "백신 접종률을 높이는 것도 매우 중요하다. 최근 백신 접종에 다시 속도를 내면서 40% 이상의 국민들이 1차 접종을 끝냈고, 추석 전 3600만 명 접종을 목표로 나아가고 있다"고 설명했다.

문 대통령은 "백신을 소수의 해외 기업에게 의존할 수밖에 없기 때문에 우리가 백신 수급을 마음대로 하지는 못하지만, 확보한 백신 물량을 최대한 효과적으로 활용하여 반드시 목표달성을 앞당길 것"이라고 다짐했다.

문 대통령은 "해외 기업에 휘둘리지 않도록 국산 백신 개발에 더욱 속도를 내고 글로벌 허브 전략을 힘있게 추진하는 데 국가적 역량을 집중하겠다"고 덧붙였다.

문 대통령은 고강도 방역 조치가 단기간에 한시적으로 쓸 수 있는 비상조치라며 지속 가능한 방안은 아니라고 밝혔다. 문 대통령은 "코로나 확산세를 잡아나가면서 동시에 백신 접종률을 높여나가야만 고강도 방역 조치를 완화할 수 있을 것"이라며 "방역과 경제와 민생 모두를 지켜내는 새로운 방역전략을 추진할 수도 있을 것"이라고 예고했다.

아울러 문 대통령은 "가장 안타까운 것은 고강도 방역 조치가 연장되면서 소상공인들과 자영업자들이 생존 위기에 내몰리고 있는 것"이라며 "우리 사회 전체가 함께 나눠야 할 무거운 짐으로 인식해 주시기 바란다"고 당부했다.

문 대통령은 "정부는 다음 주부터 추경 집행을 통해 신속히 피해를 지원하고 금융 부담과 애로를 덜어드리는 등 다각도의 지원책을 강구하는 데 최선을 다하겠다"면서 "지자체의 지원 사업에 필요한 정보와 자료를 제공하는 등 적극적으로 뒷받침해 주기 바란다"고 말했다.

