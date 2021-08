우체국스마트뱅킹 출석체크 이벤트…"명품 미니백·무선청소기 경품"

[아시아경제 김봉수 기자] 과학기술정보통신부 우정사업본부는 11일부터 오는 10월31일까지 우체국 스마트뱅킹 출석체크 이벤트를 진행한다고 9일 밝혔다.

월별 출석체크 목표 달성 횟수를 충족한 고객을 대상으로 추첨을 통해 월별 1등에게는 비스포크 무선청소기, LG 공기청정기, LG 스타일러를 제공한다. 우체국쇼핑 모바일상품권, 배달의 민족 할인쿠폰 등 다양한 경품도 준비됐다.

전체 이벤트 기간 중 모두 출석한 고객에게는 해외 명품 미니백까지 당첨될 수 있는 보너스 이벤트까지 진행한다. 아직까지 가입하지 않은 고객들을 유치하기 위해 준비한 다양한 경품 혜택 이벤트다.

박종석 우정사업본부장은 “고객이 우체국 스마트뱅킹을 친근하고 재미있게 이용할 수 있도록 출석체크 이벤트를 마련했다”며 “앞으로도 고객에게 혜택과 즐거움을 동시에 줄 수 있는 차별화된 콘텐츠를 지속적으로 실시하겠다”고 말했다.

자세한 사항은 전국 우체국, 우체국예금 고객센터, 우체국예금보험 홈페이지에서 확인할 수 있다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr